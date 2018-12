21-jähriger Syrer nach Kopfstoß und Morddrohung in Haft

ST. GEORGEN IM ATTERGAU. Weil er einen 19-Jährigen in einem Lokal durch einen Kopfstoß verletzte und ihn mit dem Umbringen bedrohte, wurde ein 21-jähriger Syrer in die Justizanstalt Wels eingeliefert.

Der 21-Jährige wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Bild: Matthias Lauber

Am Dienstag gegen Mitternacht hielten sich fünf Freunde in einem Lokal in St.Georgen im Attergau auf. Als sie gegen 2:30 Uhr an der Bar saßen, kam ein 21-jähriger syrischer Asylberechtigter von der Seite auf sie zu und stieß ihre Getränke sowie einen Aschenbecher von der Bar.

Einer der Freunde, ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck, stellte den Verdächtigen zur Rede. Nach kurzem Wortgefecht versetzte der Syrer dem 19-Jährigen völlig unerwartet einen Kopfstoß. Der 19-Jährige blutete stark aus der Nase und hatte große Schmerzen im Gesichtsbereich.

Anschließend bedrohte der Syrer den 19-Jährigen mit dem Umbringen. Der 21-Jährige, der sich teilweise geständig zeigte, wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert.

Der Verletzte wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Vöcklabruck gebracht.

