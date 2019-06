Roboter "Cobra" gewann Bronze

Sie traten mit ihrem Rettungsroboter "Cobra" in der Rescue League – übersetzt: Rettungsliga – an und holten dort den dritten Platz. Während der Bewerbe musste "Cobra" mehrere Parcours überwinden, die Katastrophenszenarien wie nach Erdbeben oder Explosionen nachgestellt waren. Dabei musste "Cobra" etwa in einsturzgefährdete Gebäude einfahren und nach Verletzten suchen – und meisterte diese Aufgaben souverän.

