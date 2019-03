"Riesen-Badewanne" im Kraftwerk Aschach wird saniert

ASCHACH/DONAU. Der Verbund saniert derzeit die mit über 23 Metern tiefste Schiffsschleuse an der österreichischen Donau im Kraftwerk Aschach in Oberösterreich.

Die Arbeiten an der entleerten "Riesen-Badewanne" sollen laut Projektleiter Kurt Schauer bis Ende März abgeschlossen sein. Dann geht auch ein neues Zählsystem für Fische in Betrieb. Die Revision der 230 Meter langen und 24 Meter breiten Schleuse läuft bereits seit einigen Monaten und kostet rund zwei Millionen Euro. Alle sechs bis acht Jahre ist dieses Generalservice nötig. Diesmal werden aber nicht nur die Stemmtore inspiziert, Dichtungen überprüft bzw. erneuert sowie Risse und Schäden an der Konstruktion repariert, sondern auch Antennen zur Fischzählung eingebaut.

Im Rahmen eines Pilotversuchs will man herausfinden, welche Fische wann, wie und wohin wandern. In der Fischwanderhilfe Ottensheim-Wilhering wurden bisher bereits an die 7.000 Fische gechippt und rund 40 Arten registriert. Mit der Zählung im Kraftwerk Aschach will man nun feststellen, welche dieser Wasserbewohner den Weg über die Schiffsschleuse nehmen.

