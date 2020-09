Das verendete Tier war am Samstagnachmittag entdeckt worden, da dürfte es laut Jäger schon ein bis zwei Tage tot gewesen sein. Da niemand aus der hiesigen Jagdgenossenschaft das Reh erlegt haben will, ging die Polizei von einem Wilderer aus. Das Wild wurde weder zerlegt, noch nahm der Schütze eine Trophäe mit, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung. Die Ermittlungen wurden aufgenommen