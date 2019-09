Radfahrer starb nach Unfall mit Pkw

Bei einem tragischen Unfall ist gestern der 44-jährige Rennradfahrer Arnold H. in Molln im Bezirk Kirchdorf an der Krems ums Leben gekommen. Ein alkoholisierter 17-jähriger Pkw-Fahrer aus Ried im Traunkreis hatte in einer Rechtskurve die Herrschaft über seinen Wagen verloren und prallte auf der linken Fahrbahnseite frontal gegen den entgegenkommenden Radfahrer. Der Angestellte aus Molln starb noch an der Unglücksstelle.

Der 17-Jährige war am späten Vormittag gegen 10.35 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Schmiedstraße unterwegs, als er auf die andere Fahrbahnseite geriet. Der Rennradfahrer wurde über das Auto hinweg in eine angrenzende Wiese geschleudert.

Die Sanitäter des Roten Kreuzes Kirchdorf an der Krems begannen sofort mit der Wiederbelebung des Schwerverletzten. Wenig später traf auch der Notarzthubschrauber "Martin 3" am Unfallort ein. "Der Notarzt konnten allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen", sagt einer der Notfall-Sanitäter.

Der 17-jährige Lenker und seine beiden Mitfahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Sie mussten im Anschluss vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut werden.

"War ein begeisterter Sportler"

Die Polizisten führten bei dem Unfalllenker einen Alkotest durch. Er ergab 1,04 Promille. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Weitere Anzeigen folgen.

In Molln ist die Trauer nach dem tragischen Unfall groß. "Das ist ein Schock für die gesamte Gemeinde", sagte Bürgermeister Friedrich Reinisch. Arnold H. sei sehr sportlich und ein begeisterter Rennradfahrer gewesen.

