Polizei-Pistolen gestohlen: Junger Türke angeklagt

LINZ. Reinigungskraft nahm Waffen mit, ein suspendierter Polizist bleibt bei seiner kuriosen "Leih"-Version.

Die Glock 17 gehört zur Standardausrüstung der Polizeibeamten. Bild: Weihbold

Wegen Diebstahls und Vergehen gegen das Waffengesetz wird sich ein 17-jähriger Türke aus dem Bezirk Linz-Land vor Gericht verantworten müssen. Weil er im Vorjahr – wie mehrfach berichtet – aus den Waffenkammern der Polizeiinspektionen in Sattledt und Kremsmünster je eine Polizei-Pistole der Marke Glock entwendet haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Linz nun Anklage erhoben.

Zu dem Job als Reinigungskraft hatte dem Burschen seine Großmutter verholfen, die bei der gleichen Firma tätig war. Sie habe mit den beiden Diebstählen aber nichts zu tun gehabt. Eingestellt worden seien auch die Ermittlungen gegen "zahlreiche Beamte" der Polizei wegen Fahrlässigkeit, berichtete gestern Philip Christl, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Linz. Es sei überprüft worden, wer dafür verantwortlich war, dass die Türen zu den Waffenkammern, wo sich die Pistolen und die Munitionsvorräte befinden, unverriegelt waren, sodass das Putzpersonal dort unbeaufsichtigt eindringen konnte.

Doch wer wann dafür verantwortlich war, sei auch nach zahlreichen Einvernahmen und der Kontrolle der Dienstpläne nicht mehr feststellbar gewesen, sagte Christl.

Eingestellt wurden somit auch die strafrechtlichen Ermittlungen gegen einen Beamten, der in Sattledt tätig war. Dieser behauptet weiterhin, er habe die verschwundene Glock eines urlaubenden Kollegen selbst aus der Waffenkammer geholt, um sie einem ominösen, bisher unbekannten "Polizisten" auszuhändigen.

"Unbekannter" nie ausgeforscht

Der Unbekannte sei plötzlich in der Polizeiinspektion aufgetaucht und habe gebeten, ihm eine Waffe zu leihen – angeblich, weil er sie für einen "Einsatz" benötige. Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte der ominöse Polizist nicht ausgeforscht werden. Die Angaben des Sattledter Beamten, der nach wie vor suspendiert ist, stehen auch im krassen Widerspruch zum Geständnis des 17-Jährigen, die Waffe selbst in einem unbeobachteten Moment aus der Waffenkammer genommen zu haben. Die Glock wurde auch tatsächlich, wie die zweite Pistole, im Elternhaus des 17-Jährigen gefunden. Der Beamte, der die "Leih"-Variante erzählte, sei als Verdächtiger und nicht als Zeuge einvernommen worden und sei daher nicht unter Wahrheitspflicht gestanden, betonte Christl. Weil ein Beschuldigter lügen dürfe, sei eine Anklage wegen Falschaussage nicht in Betracht gekommen.

Weiterhin im Laufen sei aber das Disziplinarverfahren gegen den suspendierten Beamten, hieß es aus der Pressestelle der Landespolizeidirektion. Zu dem laufenden Prozedere hält man sich polizeiintern bedeckt. Nach der Entscheidung der Disziplinarkommission sei heuer eine Berufung erfolgt, hieß es. Nun sei der Fall beim Bundesverwaltungsgericht anhängig. (staro)

1 Kommentar alleswisser (11364) 27.04.2019 00:36 Uhr Hauptsache der kurios (offenbar) lügende Kiwara wurde offiziell entlastet. So sorgen sich Personalvertretung und "unabhängige" Justiz nicht mehr um einen "seltsamen" Beamten und sichern ihm den beamteten Ruhestand mit 80% vom Letztgehalt als Pension bis zum Tode.



Was sagt der letztverantwortliche Herr BM Kickl eigentlich dazu???

