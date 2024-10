Pkw stand auf der A25 bei Marchtrenk in Vollbrand

Auch in Enns stand die Feuerwehr in der Nacht auf Samstag unter dem Stichwort "Brand Pkw" im Einsatz.

Feuerwehr, Rettung und Polizei standen am späten Freitagabend auf der Welser Autobahn im Einsatz: Bei der Fahrt in Richtung Passau hatte das Auto einen 35-jährigen Syrers aus Linz plötzlich zu brennen begonnen. Der Lenker stoppte seinen Pkw im Gemeindegebiet von Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) auf dem Pannenstreifen. Buchstäblich in letzter Minute konnten sich die Insassen in Sicherheit bringen, dann ging der Wagen in Flammen auf.

Von Pkw gestreift

Beim Aussteigen aus dem Auto wäre es beinahe zur nächsten Tragödie gekommen: Ein 29-Jähriger wurde von einem vorbeikommenden Pkw gestreift. Er zog sich leichte Verletzungen am rechten Fuß zu, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Für die Löscharbeiten rückten die Feuerwehren Marchtrenk und Weißkirchen aus. Die A25 war im Bereich des Einsatzortes für die Dauer des Feuerwehreinsatzes und der Fahrzeugbergung bis etwa ein Uhr Früh gesperrt.

Feuerwehr kühlte Motor

Weniger brenzlich ging ein Fahrzeugbrand auf der A1 bei Enns in der Nacht auf Samstag aus: Zwischen den Auffahrten Enns Ost und Enns West hatte ein Lenker Rauch im Bereich des Unterbodens seines Wagen bemerkt und am Pannenstreifen angehalten.

Als die Feuerwehr eintraf, waren keine Flammen zu sehen. Zu Sicherheit kühlten die Einsatzkräfte den Motor mit Wasser und kontrollierten den Pkw mittels Wärmebildkamera. Ein Abschleppdienst übernahm den Abtransport des Seat.

