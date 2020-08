Pensionistin stürzte über Felswand in den Tod

Gegen 17:45 Uhr fuhr die Pensionistin am Mittwoch mit ihrem 80-jährigen Gatten und einer 77-jährigen Bekannten zu einem Parkplatz im Weißenbachtal, um dort auf ihrer Heimfahrt vom Kurzurlaub die Schlucht "Maria an der Klamm" zu besichtigen. Die Frau ging vom Parkplatz bei der Kapelle auf direktem Weg zu einem Aussichtspunkt. Dabei rutschte sie auf dem erdigen und mit Laub bedeckten Weg aus und stürzte 25 Meter über eine steile Felswand. Die Pensionistin erlitt tödliche Kopfverletzungen und trieb danach in einem Becken des Weißenbaches.

Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Der Mann und die Bekannte mussten vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut werden.