Pendeln ohne Auto: Ideen für nachhaltige Mobilität gesucht

Sind Sie schon einmal an einem Werktag gegen 7 oder 17 Uhr über die Nibelungenbrücke in Linz spaziert und haben die Autokolonne inspiziert? Dabei ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass in den meisten Autos nur der Fahrer oder die Fahrerin sitzen. Doch dieses Bild zeigt sich nicht nur auf der Nibelungenbrücke.

In Oberösterreich sind Pkw, die für den Arbeitsweg genutzt werden, im Schnitt nur mit 1,06 Personen besetzt. 106 Pendler teilen sich also auf 100 Autos auf. Das ergab eine vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ) im Jahr 2022 durchgeführte Erhebung. "Wenn die Zahl nicht bei 1,06 sondern bei 1,2 liegen würde, dann gäbe es keinen Stau mehr", sagte Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP). An einem durchschnittlichen Werktag würden die Landsleute etwa 65,5 Prozent aller Wege mit dem Auto zurücklegen. "Es ist somit nach wie vor das wichtigste Fortbewegungsmittel in unserer Gesellschaft."

Bis 29. Mai können Projekte eingereicht werden

Der Verkehrslandesrat will mehr Anreize schaffen, um den Autoverkehr auf Oberösterreichs Straßen - dort, wo es möglich ist - zu senken. Innovative Ideen sollen die Landsleute dazu bringen, den Arbeitsweg per Öffi oder per Rad zurückzulegen. Dafür wurde der VCÖ-Mobilitätspreis ins Leben gerufen. Land, Verkehrsclub und ÖBB suchen zum 20-jährigen Jubiläum innovative Projekte, um Mobilität nachhaltig zu verbessern.

Im Vorjahr wurde eine Initiative von Frauscher Sensortechnik ausgezeichnet. Das Innviertler Unternehmen hat seine Mitarbeiter dazu angespornt, Fahrgemeinschaften zu bilden, indem es die App "Carployee" kostenlos zur Verfügung stellte. Doch der Aufruf richtet sich nicht nur an Unternehmen. Auch Gemeinden, Tourismusregionen, Hochschulen oder Privatpersonen können ihre Projekte bis 29. Mai 2024 unter www.vcoe.at/mobilitaetspreis einreichen.

Gefragt sind unter anderem Verbesserungen beim öffentlichen Verkehr, in der Radinfrastruktur oder Projekte, die Bewegung bei Kindern und Jugendlichen fördern. Eine Fachjury kürt die Sieger und holt sie im September vor den Vorhang.

Vom Trend zum Alltag

"Öffentliche Mobilität ist nicht mehr nur ein Trend, sondern zunehmend ein Teil unseres Alltags", sagte ÖBB-Regionalmanagerin Eva Hackl. "Damit wir die Mobilitätswende schaffen, brauchte es viele unterschiedliche, innovative Ideen."

Christian Gratzer vom VCÖ betonte, dass immer mehr das Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Die Zahl der Fahrradkilometer habe sich binnen zehn Jahren verdoppelt - Rennradfahrer oder Mountainbiker, die in der Freizeit mit dem Rad unterwegs sind, sind hier nicht miteinberechnet. Auch das Klimaticket hat tausende Oberösterreicher zum Umstieg motiviert. Insgesamt besitzen laut VCÖ 80.000 Landsleute eines der drei Klimaticket-Varianten.

