Pädagogische Hochschule stellt wegen Corona auf Onlinebetrieb um

„Die Entwicklungen in Oberösterreich fordern ein sofortiges Handeln. Als verantwortungsvolle Bildungsinstitutionen haben wir daher entschieden, unseren Betrieb ab sofort und vorerst bis Weihnachten auf Online-Modus umzustellen“, so Walter Vogel (Rektor der PH OÖ, in einer Aussendung am Mittwochnachmittag.