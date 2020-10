Notfall am Berg: 70-Jähriger lag die ganze Nacht neben Wanderweg

Mit einer Stirnlampe ausgerüstet hatte der 70-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land am Sonntagabend den Schoberstein bestiegen, um sich den Sonnenuntergang anzusehen. Danach wollte er auf dem markierten Wanderweg wieder zurück nach Breitenau. Dort sollte er an dem Abend aber nicht mehr ankommen: Bei der Hälfte der Strecke, auf etwa 950 Metern Seehöhe, konnte der Bergsteiger wegen gesundheitlicher Probleme weder weitergehen noch selbst Hilfe anfordern. Er sah sich gezwungen, die Nacht am Berg zu verbringen.

Erst am nächsten Morgen, gegen 6.50 Uhr, konnte er durch Hilfeschreie auf sich aufmerksam machen. Ein 37-jähriger Bergsteiger hatte den Mann beim Aufstieg zum Schobersteinhaus gehört und die Bergrettung alarmiert. "Glücklicherweise war der 70-Jährige ansprechbar und befand sich zwar in einem leicht unterkühlten, aber sonst guten körperlichen Zustand", berichtet die Polizei am Montag.

Die Bergretter brachten den Wanderer schließlich zurück ins Tal. Von dort wurde er mit der Rettung ins Krankenhaus nach Steyr gebracht.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.