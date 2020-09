Neuer Cluster bei Paketdienstleister in Oberösterreich

Der Cluster rund um eine Moschee in Freistadt blieb indes stabil, er umfasst derzeit 40 Fälle, die Moschee ist geschlossen. Insgesamt gab es von Sonntag auf Montag 56 Neuinfektionen in Oberösterreich, die Zahl der Erkrankten liegt damit bei 509 (Stand 12.00 Uhr).

Nach Bezirken betrachtet ging in Linz-Stadt die Zahl der Infektionen seit der letzten Ampelschaltung wieder erkennbar nach oben und lag am Montag (Stand 12.00 Uhr) bei 88 Erkrankten (0,43 Promille der Bevölkerung), in Freistadt (53 Infektionen/0,80 Promille) besserte sich die Situation leicht. Wels-Stadt (41 Fälle/0,66 Promille), Linz-Land (79 Fälle/0,53 Promille), Steyr-Stadt (20 Fälle/0,52 Promille) und Vöcklabruck (63 Positive/0,46 Promille) zählen in Oberösterreich zu den vergleichsweise stärker betroffenen Bezirken.

In Österreich sind in den letzten 24 Stunden 382 neue Covid-Fälle gemeldet worden. An Schulen gibt es bereits rund 40 Corona-Fälle, Niederösterreichs Cluster wachsen weiter an. >> Mehr dazu hier

