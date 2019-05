Nachtschwärmer in Linz attackiert

Ein 23-jähriger Ungar war mit seinem 32-jährigen bosnischen Freund unterwegs, als er von drei zunächst Unbekannten attackiert wurde.

Einer der Angreifer dürfte sich von dem 23-Jährigen provoziert gefühlt haben, dieser hätte seine Mutter beleidigt. Er streckte sein Opfer nieder, trat noch zwei Mal gegen den Kopf des am Boden liegenden Ungarn und flüchtete.

Eine Fahndung der Polizei hatte wenig später Erfolg, Polizisten griffen das Trio auf. Als Tatverdächtiger wurde ein 18-jähriger Iraker identifiziert, der auch ein Klappmesser eingesteckt hatte. Mit ihm unterwegs waren ein 17-jähriger Linzer und ein 26-jähriger Iraker. Der 18-Jährige wurde festgenommen.

Auf dem Weg ins Polizeianhaltezentrum soll der junge Mann noch eine Plastikdose im Streifenwagen versteckt haben, die er in seinem Schuh hatte. Darin befanden sich Pillen und weißes Pulver, so die Polizei. Um welche Drogen es sich dabei handelt, soll eine Laboranalyse klären. Der 18-Jährige wurde schließlich auf Anweisung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Linz überstellt. Das 23-jährige Opfer wurde im UKH Linz ambulant behandelt.

