Nach Überholmanöver aus dem Auto geschleudert: Innviertler starb im Spital

BRAUNAU. Das Auto prallte gegen Betonrohr und überschlug sich mehrfach: Der Lenker hatte keine Chance.

Unfall auf gerader Strecke Bild: Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger

Ein Überholmanöver auf einem geraden Streckenabschnitt der Roßbacher Landesstraße im Bezirk Braunau hat einem 36 Jahre alten Innviertler das Leben gekostet. Der Metallbautechniker Daniel K. aus Roßbach (Bezirk Braunau) verlor am Dienstagabend plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen, geriet in den Straßengraben und prallte mit voller Wucht gegen ein betoniertes Wasserrohr. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten noch ins Spital nach Salzburg. Doch dort verloren die Ärzte den Kampf um sein Leben.

"Das ist ein ganz tragisches Unglück. Ich möchte seiner Familie mein Beileid aussprechen", reagierte gestern der betroffene Roßbacher Bürgermeister Franz Bernroitner auf den Tod des 36-Jährigen. Daniel K. habe gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin in Roßbach ein Haus gebaut und sei dort erst im Vorjahr eingezogen. Der Techniker sei häufig auf Montage und daher oft wochenlang nicht in Roßbach gewesen. "Wenn er da war, dann war er gesellig, traf sich mit seinen Freunden gerne in unserem Imbissstüberl", weiß der Ortschef.

Video: Ein Überholmanöver endete Dienstagabend tödlich

"Berüchtigte" Strecke

Obwohl die Straße Richtung Altheim teils schnurgerade verläuft, komme es dort immer wieder zu Unfällen. "Erst vor eineinhalb Jahren hat es fast an derselben Stelle auch einen schweren Unfall gegeben. Die Straße zieht an. Wieso, kann ich auch nicht sagen", berichtet der Bürgermeister.

Gegen 19.30 Uhr überholte Daniel K. mit einem silberfarbenen Mitsubishi Galant im Bereich der Ortschaft Hub auf der Freilandstraße ein anderes Auto. Laut Polizei verlor er plötzlich aus unbekannter Ursache beim Einspuren die Kontrolle über den Pkw und raste nach links in den Straßengraben. Durch die Kollision mit dem Betonrohr wurde das Auto zurück auf die Fahrbahn geschleudert und überschlug sich dabei mehrmals, ehe es nach 120 Metern auf den Rädern zum Stillstand kam. Der 36-Jährige wurde dabei aus dem Wagen katapultiert und blieb reglos am Straßenrand liegen.

Die Insassen des Wagens, das der Innviertler zuvor überholt hatte, leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Rettung. Der in Suben stationierte Notarzt-Helikopter Europa 3 brach auf, um den 36-Jährigen ins Salzburger Unfallkrankenhaus zu fliegen. Doch dort erlag der Roßbacher in der Nacht seinen schweren Verletzungen.

Straße war gesperrt

Die Feuerwehr Roßbach war mit 20 Mann im Einsatz, um die Landesstraße freizuräumen und mit der Hilfe eines Abschleppdienstes das völlig demolierte Fahrzeug abzutransportieren. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden, die Straße war währenddessen gesperrt.

