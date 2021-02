Nach fünf Tagen hörte Nachbarin Hilferufe eines gestürzten Mannes

Eine 43-Jährige aus Lenzing zeigte Dienstagvormittag via Polizeinotruf an, dass sie aus einer angrenzenden Wohnung Hilferufe höre.

An der betreffenden Wohnungstür konnten auch die herbeigerufenen Polizisten leise Hilferufe vernehmen. Sie organisierten einen Schlüsseldienst, der das Schloss der Wohnungstüre aufbohrte.

Polizisten und eine Rotkreuz-Besatzung fanden den 71-jährigen Mieter im Bett liegend vor. Der Mann war bereits stark geschwächt, dehydriert aber augenscheinlich unverletzt. Er gab an, bereits seit fünf Tagen in dem Zimmer zu liegen. Er sei gestürzt und habe weder ein Telefon erreichen noch die Wohnung verlassen können. Der Mann wurde vom Roten Kreuz in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck zur weiteren Untersuchung verbracht.