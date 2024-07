Nach Brand in Vöcklabruck: Jetzt dürfen Bewohner wieder zurück

Ein Großbrand in einem Hochhaus in Vöcklabruck hielt am Sonntagabend die Feuerwehr in Atem. Zahlreiche Wohnungen waren übergangsweise nicht bewohnbar.

Über 70 Anrufe gingen am Sonntagabend beim Landesfeuerwehrkommando ein. In der Wohnung einer 84-Jährigen, welche sich im vierten Stock, befindet, war Feuer ausgebrochen. Dieses breitete sich rasch im Hochhaus in der Anton-Hesch-Gasse aus. Als Brandursache wird mittlerweile angegeben, dass die Couch durch ein Feuerzeug in Brand geraten sei. Die Polizei könne Brandstiftung aber in jedem Fall ausschließen.

Wohnungen wieder freigegeben

Insgesamt waren mehr als 130 Feuerwehrleute im Einsatz, davon auch mehr als 20 Atemschutztrupps. Sie mussten zahlreiche Personen, darunter auch Familien mit Kindern, aus dem brennenden Haus befreien. Dieses wurde dann auch wegen der starken Verschmutzung durch den Rauch ab dem 3. Stock gesperrt. Insgesamt 28 Personen mussten vorübergehend ausziehen. Der größte Teil von ihnen kam bei Familien und Freunden unter, wie Vöcklabrucks Bürgermeister Peter Schobesberger (SP) sagt. Ein kleiner Teil wurde in einem nahegelegenen Hotel untergebracht. Elf Personen mussten außerdem mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden.

"Natürlich ist das für die Betroffenen eine Katastrophe. Aber wir können froh sein, dass nicht mehr passiert ist", sagte Schobesberger nach dem Brand. Inzwischen gibt es auch einen ersten Lichtblick für die Betroffenen. Denn nach Abschluss der Brandermittlungen am Montagnachmittag wurde das Wohnhaus mit den betroffenen Wohnungen wieder freigegeben. Ob das auch für die Brandwohnung gilt, ist derzeit noch nicht klar.

