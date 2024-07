Großbrand in Vöcklabruck: Durch Feuerzeug war Couch in Brand geraten

Der Großbrand in Vöcklabruck, bei dem rund 130 Feuerwehrleute am Sonntagabend im Einsatz waren, dürfte wohl durch ein Feuerzeug oder einen anderen brennenden Gegenstand ausgelöst worden sein, hieß es von Seiten der Polizei. Das Landeskriminalamt hat am Montagmorgen mit den Ermittlungen der Brandursache begonnen. Dabei dürfte sich herausgestellt haben, dass vermutlich durch das Feuerzeug die Couch der 84-jährigen Bewohnerin in Brand geraten sein dürfte.