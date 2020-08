Nach 41 Jahren hat Linz endlich wieder zwei neue Donaubrücken

Kurz nach 10 Uhr am Vormittag durschnitten Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP), Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FP), der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP), Stadtvize Markus Hein (FP) und Manager der Asfinag das rot-weiß-rote Band auf der Auffahrt des zweiten Bypasses auf der Ostseite der A7-Voestbrücke. Die Bypassbrücke West war bereits seit Anfang Juni provisorisch in Betrieb. Gekostet haben die Brücken samt ihrer Anbindungen rund 200 Millionen Euro.

Bildergalerie: Neue Bypass-Brücken in Linz eröffnet

Die alte Hauptbrücke steht nun dem Durchzugsverkehr in Richtung Mühlviertel bzw. Westautobahn (A1) zur Verfügung. All jene Lenker, die im Bereich der Donau auf- oder abfahren, werden künftig über die neuen Bypassbrücken geführt, was den Stau deutlich reduzieren soll.

Der provisorische Betrieb des Bypasses auf der Westseite macht Hoffnung, dass der Stau nun tatsächlich weniger werden könnte. Seit der Eröffnung gab es für Lenker auf der A7 aus dem Norden nach Linz kommen kaum noch Wartezeiten aufgrund von Überlastungen.

"Die Gesamtverkehrsfreigabe der Bypassbrücken ist für Autofahrerinnen und Autofahrer wie auch für Radfahrende und Fußgänger ein wichtiger Meilenstein", sagt Landeshauptmann Stelzer. "Die ersten neuen Brücken in Linz seit 41 Jahren bringen eine bedeutende Entlastung für den Großraum Linz und werden den Stau wesentlich minimieren", sagt Landesrat Steinkellner.

Für die Brücken wurden laut Angaben der Asfinag knapp 8000 Tonnen Stahl verbaut - das sei mehr als im Eiffelturm (7300 Tonnen). Jeder der vier Strompfeiler, auf den die Brücken ruhen, steht auf 25 Pfählen, die 14 Meter in den Boden unter der Donau reichen.

Linz und seine Brücken: Baufortschritte der A7-Bypässe in Bildern

In den Jahren 2022 und 2023 soll nun die Sanierung der 1972 errichteten Hauptbrücke in Angriff genommen werden. Der Fahrbahnbelag und die Brückenlager sollen dabei erneuert werden. Kostenpunkt: Mindestens 40 Millionen Euro. Während dieser Bauarbeiten müssen dann die neue Bypässe die Hauptlast des Verkehrs tragen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Günther Steinkellner Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.