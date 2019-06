"Zuagroaste" Frauen kochen heimische Küche

Ort des Geschehens war die Landwirtschaftskammer Rohrbach. Die Verwendung regionaler und gesunder Lebensmittel, die Zubereitung typischer Hausmannskost wie Semmelknödel, Marillenknödel und das Backen von Brot standen an diesem Tag auf dem Stundenplan der lernhungrigen Frauen. Der gemeinnützige Verein führt diese lebensweltbezogenen Seminare bereits seit 2008 in seinem Programm. Der Lehrplan dafür muss periodisch beim Bildungsministerium anerkannt werden. Im Zentrum der Inhalte stehen die Weiterentwicklung der Sprache sowie der Lernkompetenzen. Wie in allen zeitgemäßen Weiterbildungen kommt außerdem dem Training der digitalen Fähigkeiten eine bedeutende Rolle zu.

Das nächste Seminar beginnt am 16. September. Anmeldungen unter der Telefonnummer 07289 / 41 26.