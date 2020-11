WK organisiert Corona-Tests für Unternehmer

Vor wenigen Tagen forderten Wirtschaftsvertreter unter anderem einen einfacheren Zugang zu Corona-Tests, um Quarantäne- und Arbeitssituation zu verbessern. Mit Testmöglichkeiten für Mitarbeiter von heimischen Betrieben bietet die Wirtschaftskammer Rohrbach gemeinsam mit Ärzten aus dem Bezirk nun einen solchen Service an.

Personelle Ausfälle aufgrund von Corona-Verdachtsfällen bereiten Unternehmen im Bezirk Rohrbach bereits seit Wochen große Schwierigkeiten. Auftragsrückgänge oder -verschiebungen und Lieferengpässe sind die Folge, die auch langfristig Probleme nach sich ziehen. "Ein leichterer Zugang zu Testmöglichkeiten, die rechtliche Gleichstellung von Antigen-Tests und PCR-Tests sowie die Anpassung der Quarantänedauer würden ein wenig Abhilfe verschaffen", sind sich Rohrbachs Wirtschaftskammer-Obmann Andreas Höllinger und Bezirksstellenleiter Klaus Grad einig.

Test-Kits für Firmen

Nach intensiven Gesprächen und einigen Hürden bei der Beschaffung der Test-Kits ist ein erster Lichtblick sichtbar: Die Wirtschaftskammer wird Corona-Schnelltests für Unternehmen leichter zugänglich machen und auch verstärkt in den Bezirken anbieten. "Damit sollen Betriebe unter anderem dahingehend unterstützt werden, dass betriebliche Abläufe gesichert werden können und Produktionsprozesse möglichst nicht unterbrochen werden", erklärt Höllinger die Vorteile für die Firmen, die dieses Service in Anspruch nehmen. Ein "Freitesten" im Verdachtsfall oder als K1-Kontaktperson ist dadurch jedoch nach wie vor nicht möglich und Quarantäne in diesen Fällen trotz negativem Ergebnis immer noch vorgeschrieben; als anerkannte Bestätigung für Grenzüberschreitungen in manche Länder und zur persönlichen Information für einen Kontaktfall (abseits von K1 oder K2) sind die Antigen-Schnelltests jedoch dienlich.

Positive Testergebnisse werden auch bei diesem Testverfahren ins Epidemiologische Meldesystem (EMS) eingegeben und an die Behörde gemeldet.

Ärzte führen Tests durch

Die CE-zertifizierten Corona-Test-Kits der Firma Alpstar Medical Products werden von der Wirtschaftskammer angekauft und den Testpartnern kostenlos zur Verfügung gestellt, für die Durchführung der Tests ist bei den medizinischen Testpartnern ein Unkostenbeitrag zu entrichten. Gemeinsam mit Ärztevertreter Werner Stütz wird derzeit eine Liste mit jenen niedergelassenen Ärzten erarbeitet, die für diese Initiative zur Verfügung stehen. Betriebe im Bezirk Rohrbach, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter testen lassen möchten, können sich seit heute bei der Wirtschaftskammer Rohrbach unter https://wko/ooe/coronaschnelltests anmelden, dort werden auch die teilnehmenden Ärzte verzeichnet sein.

