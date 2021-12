Winterliche Fahrverhältnisse: Familie mit Pkw überschlagen

Die Lenkerin war mit ihrem 35-jährigen Ehemann, ihrer achtjährigen Tochter und dem sechsjährigen Sohn um kurz nach 17 Uhr in Richtung Unterweißenbach unterwegs. In der Ortschaft Obermühl verlor die Frau auf einer Bergabfahrt die Kontrolle über ihr Auto und fuhr über die Gegenfahrbahn in einen Straßengraben. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zu Liegen.

Der 35-Jährige Familienvater wurde leicht verletzt und ins Kepler Universitätsklinikum Linz gebracht. Auch die beiden Kinder wurden von der Rettung versorgt und vorsorglich ins Kinderkrankenhaus gebracht. Die Lenkerin dürfte unverletzt geblieben sein.