Unfall auf der B127: Junge Mühlviertler schwer verletzt

Neben Feuerwehr und Polizei standen auch die Rettung und ein Hubschrauber im Einsatz. Der 24-jährige Lenker und sein 22-jähriger Beifahrer wurden zu Spitälern nach Linz und Wels gebracht.

Die beiden jungen Männer aus dem Bezirk Rohrbach sind gegen 12.35 Uhr verunglückt. Das Auto war in einer Walddurchfahrt aus ungeklärter Ursache von der Bundesstraße abgekommen, gegen einen Leitpflock geprallt und auf einer Leitschiene aufgefahren. "Dadurch wurde der Wagen in die Höhe katapultiert und über die Böschung geschleudert", berichtet die Polizei. Nach mehreren Überschlägen sei der Pkw gegen einen massiven Betonschacht eines leeren Sickerbeckens gestürzt. Er überschlug sich ein weiteres Mal, wonach er total zertrümmert auf dem Dach liegen blieb. Die beiden Insassen erlitten schwere Verletzungen.

Auto prallte gegen Baum: 19-Jähriger verletzt

Zur selben Zeit sind auch in Neukirchen am Walde (Bezirk Grieskirchen) zwei Jugendliche aus dem Bezirk Rohrbach verunglückt. Der 19-jährige Lenker war mit seinem gleichaltrigen Mitfahrer auf der Keßla-Landesstraße (L 517) Richtung Waldkirchen unterwegs, als der Pkw in einer leichten Linkskurve auf das Bankett geriet. In weiterer Folge kam er von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Lenker kam ohne Verletzungen davon, der Beifahrer (19) wurde erstversorgt und ins naheliegende Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde bei dem Unfall total beschädigt, informierte die Polizei.