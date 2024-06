Traditionsbetrieb Mühlsteiner eröffnet neue Zentrale in Haslach

ROHRBACH-BERG/HASLACH. Nach über 110 Jahren Firmengeschichte in Rohrbach übersiedelt der renommierte Handwerksbetrieb Mühlsteiner nach Haslach. Diese strategische Entscheidung markiert einen weiteren Meilenstein in der langjährigen Geschichte der Dachdeckerei und Spenglerei. Seit seiner Gründung hat sich der Familienbetrieb Mühlsteiner einen festen Platz in der Branche erarbeitet. Die Übersiedlung nach Haslach ermöglicht es dem Betrieb, seine Dienstleistungen weiter auszubauen.

"Wir sind stolz auf unsere Wurzeln und die lange Tradition, die unser Unternehmen prägt. Der Umzug nach Haslach eröffnet uns neue Möglichkeiten und stärkt unsere Wettbewerbsfähigkeit", erklärt Tobias Mayrhofer, Geschäftsführer von Mühlsteiner.

In Haslach hat Mühlsteiner bereits vor mehreren Jahren vorausschauend das Firmengebäude Lauss erworben. Nachdem der dort ansässige Installateur nach Helfenberg übersiedelt ist, ergriff man die Chance und entschied sich für die Übersiedlung nach Haslach. Der neue Standort bietet nicht nur erweiterte Räumlichkeiten für die Werkstatt und Lagerung, sondern auch verbesserte logistische Bedingungen, die es dem Team ermöglichen, noch effizienter zu arbeiten und Projekte termingerecht zu realisieren.

Aktuell werden noch die letzten Umbauarbeiten durchgeführt. Zudem wird ein Retentionsbecken errichtet sowie ein überdachter Lagerplatz geschaffen. Die offizielle Eröffnung des neuen Standorts in Haslach wird im Frühjahr 2025 mit einem Tag der offenen Tür gefeiert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper