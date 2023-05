Vater und Sohn bei Unfall auf der B3 verletzt

Ein Verkehrsunfall hat am Montagmorgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Raum Schwertberg geführt. Gegen 7:15 Uhr waren an einer Kreuzung im Bereich der B3-Abfahrt auf Höhe der Ortschaft Furth zwei Pkw zusammengestoßen.

Vater und Sohn verletzt

Der Aufprall war so heftig, dass eines der Fahrzeuge gegen einen am Abbiegestreifen stehenden Lastwagen geschleudert wurde. Der 61-jährige Lenker wurde in seinem völlig demolierten Renault eingeschlossen und musste von der Feuerwehr mittels hydraulischem Rettungsgerät befreit werden.

Er und sein 13-jähriger Sohn wurden so schwer verletzt, dass sie von den Rettungskräften in das Kepler Uniklinikum gebracht werden mussten. Der Lkw-Chauffeur sowie der Lenker des zweiten Pkws, ein 38-jähriger Linzer, überstanden den Unfall ohne gröbere Verletzungen.

Bilder zeigen die Unfallstelle:

Mehrere Rot-Kreuz-Teams, der Notarzt, die Feuerwehren Aisting-Furth, Haid und Schwertberg sowie die Polizei standen im Einsatz. Für die Dauer der Bergearbeiten und der Unfallaufnahme musste die B3 im Bereich der Abfahrt gesperrt werden, sie konnte erst gegen neun Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Es kam zu Verzögerungen auf der B3 und den umliegenden Straßen.

Zu dem Unfall kam es bei der B3-Abfahrt auf Höhe des Ortsteils Furth:

