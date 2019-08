Strudengauer Messe wagte Sprung in Energie-Zukunft

Hauptverantwortlich dafür war der neue Messeschwerpunkt "Zukunfts-Motor". Energiespeicher für das Eigenheim, neue Antriebskonzepte für Fahrzeuge und Innovationen im Bereich der Energieerzeugung stachen den Besuchern beim Rundgang durch das Messe-Areal entgegen. "Unsere Messe zeigt, dass es im ländlichen Raum viel Platz für Innovationen gibt. Mit Ausstellungshöhepunkten wie einem Wasserstoffauto und der Windkraftanlage für daheim sind wir ganz nahe am Puls der Zeit", sagt Ausstellungsleiter Erhard Meindl.

Messe-Geschäftsführerin Sonja Aigner freute sich auch über den regen Besuch des Volksfestes sowie im Festzelt: "Am Messe-Wochenende ist einfach ganz Waldhausen auf den Beinen, um mit anzupacken. Da pflegen wir auch Gemeinschaft." Diese Gemeinschaft kommt vor allem in der Zusammenarbeit von Musikverein und Kameradschaftsbund zum Ausdruck: Diese beiden Vereine haben das Volksfest vor 44 Jahren aus der Taufe gehoben und seither Jahr für Jahr organisiert. "Diese Kontinuität ist beeindruckend. Sie zeigt, was man schaffen kann, wenn man zusammenhält", zeigte sich auch Bundesrats-Präsident Karl Bader beeindruckt von der Organisationskraft der ehrenamtlichen Waldhausener Messeveranstalter. Dem Niederösterreicher – er ist neben seiner Tätigkeit im Bundesrat auch Bürgermeister in Rohrbach an der Gölsen – wurde diesmal die Ehre zuteil, den Bieranstich vorzunehmen. Eine Aufgabe, die er mit zwei sicheren Schlägen auf den Zapfhahn bravourös meisterte.

Dass sich Österreich derzeit im Wahlkampf befindet, zeigte die hohe Dichte an politischer Prominenz bei der Messe-Eröffnung. Neben Karl Bader hatten auch NR-Abg. Bgm. Nikolaus Prinz und Bundesrat Bgm. Toni Froschauer (alle ÖVP), Landesrätin Birgit Gerstorfer und NR-Abg. Sabine Schatz (beide SPÖ), LAbg. Alexander Nerat und Wahlkreis-Spitzenkandidatin BR Rosa Ecker (FPÖ) sowie LAbg. Ulrike Böker am Tisch der Ehrengäste Platz genommen.

Als kundige Messe-Führerin erwies sich die stellvertretende Perger Bezirkshauptfrau und gebürtige Waldhausnerin Magdalena Löttner-Bigonski: "Ich kenne die Messe von Kindesbeinen an, war hier schon Kellnerin und freue mich daher umso mehr, dass die Messe nach wie vor so floriert."

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at