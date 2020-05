"Stop"-Tafel ignoriert: Kollision forderte vier Verletzte

Zu dem Unfall ist es gekommen, weil die 79-jährige Autolenkerin ein "Stop"-Schild missachtete. Das berichtet die Landespolizeidirektion in einer Aussendung.

Die Pensionistin ist gegen 15.35 Uhr von der Kaltenbergerstraße in die Nordkammstraße eingebogen. Dabei stieß sie mit ihrem Auto gegen den von rechts kommenden Pkw. Am Steuer saß eine 39-Jährige, die die Kollision trotz Bremsen nicht mehr verhindern konnte, und am Beifahrersitz deren zehnjähriger Sohn.

Hubschrauber-Einsatz

Durch den Aufprall schlitterte der Wagen mit Mutter und Kind in eine Wiese und blieb auf der rechten Seite liegen. Das Auto der 79-Jährigen kam 34 Meter von der Unfallstelle entfernt zum Stillstand. An beiden Pkw entstand Totalschaden.

Der Bub kam mit leichteren Verletzungen davon, die beiden Lenkerinnen wurden mit der Rettung ins Krankenhaus nach Freistadt gebracht. Die 78-jährige Beifahrerin der Pensionistin wurde mit dem Rettungshubschrauber zum Spital geflogen. Alle Beteiligten stammen aus dem Bezirk Freistadt.