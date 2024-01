Recht und Gerechtigkeit

Mit Konstanze Breitebner konnte die "perspektive mauthausen" einmal mehr eine hervorragende Schauspielerin gewinnen, um bei einem Kultur-Abend der Ereignisse rund um den 2. Februar 1945 mit dem Ausbruch mehrerer hundert Häftlinge aus dem Todestrakt des KZ Mauthausen und der darauf einsetzenden Mühlviertler Menschenhatz zu gedenken. Musikalisch begleitet wird Breitebner von der Linzer Musikgruppe "Hausgemacht". Mit Texten von Hannah Arendt, Bertolt Brecht, Konstantin Wecker, Peter Turrini, Ingeborg Bachmann sowie Zeitzeugenberichten stellt sich an diesem Abend die Frage: Was ist Recht? Was ist Gerechtigkeit? Wohin führt unbedingter Gehorsam? Auf der anderen Seite aber auch: Wie wirken Solidarität, Widerstand und Nichtgehorchen?

Karten für "Niemand hat das Recht zu gehorchen" am 23. Februar (20 Uhr) im Donausaal Mauthausen gibt es bei Sparkasse, Raiffeisenbank, Gemeindeamt und Pfarre Mauthausen sowie beim Veranstalter unter kartenreservierung@perspektive-mauthausen.at

