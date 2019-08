Rettungshubschraubereinsätze für zwei Radfahrerinnen

Die 80-Jährige aus dem Bezirk Perg fuhr um 10.20 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der L1432 von St. Thomas am Blasenstein in Richtung Bad Zell. Bei der Kreuzung mit der B124 bog sie nach links in diese ein. Dabei stieß sie mit einem aus Richtung Schönau im Mühlkreis kommenden Pkw zusammen, gelenkt von einem 55-Jährigen aus dem Bezirk Freistadt.

Die Radfahrerin wurde gegen die Motorhaube und die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert und dabei schwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Linz geflogen.

Sturz mit Mountainbike

Eine 46-Jährige aus dem Bezirk Freistadt fuhr am Samstag um 12 Uhr mit ihrem Mountainbike auf einem unbefestigten öffentlichen Weg in der Nähe der Summerauerbahn im Gemeindegebiet von Pregarten. Auf einem abfallenden Wegstück verlor sie die Herrschaft über ihr Fahrrad und stürzte. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in den Med.Campus III in Linz geflogen.