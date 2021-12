Polizei erwischte Opferstock-Einbrecher

Die Polizei in Königswiesen wurde gestern gegen 17 Uhr durch die Polizei Arbesbach um Mitfahndung nach einem verdächtigen Auto wegen Verdachts von Einbrüchen in Opferstöcke ersucht. Bereits eine Viertelstunde später wurde ein Rumäne als Lenker eines PKW mit französischen Kennzeichen auf einem Parkplatz im Ortsgebiet Königswiesen von der Polizei kontrolliert.

Bei der Persons- und Fahrzeugdurchsuchung wurden eindeutige Hinweise wie Tatwerkzeug, so genanntes "Fishing-Werkzeug", gefunden. Der Beschuldigte wurde festgenommen. Der 34-Jährige zeigte sich zu Einbrüchen in Opferstöcke von Kirchen in den Bundesländern Niederösterreich, Oberösterreich und in der Steiermark geständig. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte in die Justizanstalt Linz eingeliefert.