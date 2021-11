Perger Seniorenbund mit bewährter Obfrau

Mit großer Mehrheit bestätigte die Ortsgruppe Perg des OÖ Seniorenbundes bei ihrer Jahreshauptversammlung im Gasthaus Grabenschweiger in Pergkirchen ihre Obfrau Waltraud Schusterbauer im Amt. Schusterbauer habe in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie das Amt der Obfrau mit Verantwortung und Fleiß ausübt, so Seniorenbund-Bezirksobmann Karl Grufeneder: „

Gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen ist es wichtig, den Seniorinnen und Senioren in den Gemeinden vor Ort nicht nur eine politische Interessensvertretung bieten zu können, sondern vor allem eine große Gemeinschaft, in der man sich zuhause fühlt“, bedankte sich auch Seniorenbund-Landesgeschäftsführer Franz Ebner bei der Ortsgruppe Perg für das große Engagement der vergangenen Monate. Damit nehme der Seniorenbund auch eine wichtige gesellschaftliche Funktion ein.

Als Gäste der Jahreshauptversammlung waren auch LH-Stv. a.D. Franz Hiesl, Bezirksobmann Karl Grufeneder sowie der Perger Bürgermeister LAbg. Anton Froschauer nach Pergkirchen gekommen.