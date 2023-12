Operette "Land des Lächelns" kommt als Gesamterlebnis auf die Aiserbühne

"Wir haben gezeigt, dass hochwertige Klassik auch im Mühlviertel möglich ist. Entsprechend positiv sind die Rückmeldungen des Publikums und unserer Sponsoren." So lautet das Resümee von Promoter Christian Geyrhofer nach zwei Saisonen "Classic Pure" auf der Aiserbühne. Vor allem die diesjährige Produktion der Zauberflöte habe Lust auf mehr gemacht: "Wir werden uns für das kommende Jahr die Latte noch ein wenig höher legen."

Dabei verfolgt das Team von "Classic Pure" ein Konzept, das den Besuchern nicht nur ein professionelles Bühnenerlebnis bieten soll. Geyrhofer: "Es geht uns darum, diese Abende für unser Publikum als Gesamterlebnis auf dem ganzen Areal der Aiserbühne zu inszenieren. Das beginnt schon beim Eingang, setzt sich über die Pausengestaltung fort und reicht bis zum gemütlichen Ausklang nach der Vorstellung." Der Einsatz der "lebenden Statuen" im heurigen Sommer soll demnach um weitere zauberhafte Schnipsel abseits der Bühne ergänzt werden.

Wobei letzten Endes natürlich das Geschehen auf der Bühne an oberster Stelle steht. Das wird im kommenden Jahr Franz Lehárs romantischer Operette "Das Land des Lächelns" und seiner bekannten Arie "Dein ist mein ganzes Herz" gewidmet sein. "Wir werden dabei einmal mehr ein Profi-Ensemble zum Einsatz bringen mit jungen Musikern, die auf dem Sprung zu den renommiertesten Bühnen in Europa sind", sagt Geyrhofer. Gestern fanden an der Linzer Bruckner-Universität Castings für die weibliche Hauptrolle statt.

Karten für die beiden Aufführungen von "Das Land des Lächelns" am 15. und 16. August 2024 sind bereits im Vorverkauf bei Ö-Ticket erhältlich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper