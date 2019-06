Musikerin fährt zu Talentwettbewerb nach Luxemburg

Dabei erspielte die 13-jährige Pergerin neben einem ersten Preis zusätzlich den Sonderpreis der Jury: eine Startberechtigung für einen internationalen Wettbewerb für junge Musiker, der im November in Luxemburg ausgetragen wird.

Das Musiktalent wurde Emma als Tochter eines Musiklehrer-Ehepaars in die Wiege gelegt. Derzeit besucht sie die dritte Klasse im Europagymnasium vom Guten Hirten in Baumgartenberg. Den Unterricht am Horn nimmt sie bei Leopold Ramerstorfer an der LMS Eferding. Bei ihren bisherigen "prima la musica"-Teilnahmen hat Leonhartsberger stets einen ersten Preis in den Solowertungen erreicht. Dazu gesellen sich mehrere Ensemble-Preise. Neben Horn – seit ihrem fünften Lebensjahr – lernt die Pergerin auch Klavier bei Klemens Öhlinger an der LMS Perg. Zudem verstärkt sie den Hornsatz in der Stadtkapelle Perg sowie im Sinfonischen Blasorchester Perg.

