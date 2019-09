Mistlberg und Hinterberg löschten am schnellsten

Mit 20 Bewerbsgruppen war am Wochenende der Nasslöschbewerb des Abschnitt Pregarten in Selker besetzt. Das Team der FF Selker-Neustadt rund um Kommandant Michael Puchmayr hatte perfekte Bewerbsbedingungen geschaffen und eine großartige Wettbewerbsatmosphäre spornte die Teilnehmer zu Bestleistungen an. Mit einer Zeit von 53,1 Sek. durfte die Gruppe Mistlberg 1 (Gemeinde Tragwein) den begehrten Wanderpokal mit nach Hause nehmen. Dahinter platzierten sich die Gruppen Tragwein 1 und 2.

Den Sieg in der „Alterswertung“ ließen sich die Kameraden aus Hinterberg nicht nehmen. Wie bereits im vergangenen Jahr konnte Hinterberg 1 diese Wertung vor Pregartsdorf 3 und Tragwein 3 für sich entscheiden. Schnell unterwegs waren auch die beiden Damen-Bewerbsgruppen aus Mistlberg und Tragwein, die sich im gemischten Feld jeweils einen Mittelfeldplatz sicherten.