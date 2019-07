Meisterkurse bringen Konzerte in die Kurstadt

Mit einem hochkarätigen Programm mit insgesamt zwölf Konzerten und einer neuen Leitung warten heuer die ab 21. Juli stattfindenden Internationalen Musiktage in Bad Leonfelden auf.

Die Konzertpianistin Janna Polyzoides übernimmt die künstlerische Leitung. Mit dabei sind auch ihre Eltern, Christos Polyzoides und Katherina Polyzoides-Sourvali, die vor fünf Jahrzehnten diesen Meisterkurs ins Leben riefen.

Am Sonntag, 21. Juli, um 20 Uhr, findet das Eröffnungskonzert der Dozenten im Leo-Kultursaal in Bad Leonfelden statt. Es werden Werke von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Gabriel Fauré, Robert Schumann und Eugène Ysaÿe aufgeführt. Die große Mentorin der Internationalen Musiktage, die Sopranistin und Präsidentin der Oberösterreichischen Streichervereinigung, Elisabeth Freundlinger, wird die Meisterkurse eröffnen. Am Freitag, 26. Juli, findet das traditionelle Kirchenkonzert um 20 Uhr in der Spitalskirche in Bad Leonfelden statt. Am Samstag, 27. Juli, präsentiert Renate Burtscher als Beitrag der beliebten Ö1 Radio-Livesendung "Klassik-Treffpunkt" die Internationalen Musiktage von 10 bis 11.35 Uhr im Leo-Kultursaal. Am Freitag, 2. August, findet das große Schlusskonzert statt, zu dessen Höhepunkten die Vergabe des Martin-Hornstein-Interpretationspreises zählt, welcher in memoriam des legendären Wiener Cellisten von den Dozenten vergeben werden wird.

Die zahlreichen Teilnehmer aus der ganzen Welt, heuer aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, Slowenien, Frankreich, Portugal, Spanien, Griechenland, Malaysia, Taiwan und China konzertieren gemeinsam mit den Dozenten täglich (außer Sonntag, 28. Juli) um 20 Uhr im Leo-Kultursaal. Der Eintritt ist frei. Für die Ausbildung der Teilnehmer konnten wieder zahlreiche hochkarätige Musiker engagiert werden.