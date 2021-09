Maturanten treten im Kulturhof auf

Zu sehen ist das Stück "EDEN: An Entertainment on the Journey of Humankind" aus der Feder von Theaterprofi David Taylor. Die Komödie beginnt im Garten Eden und wirft Schlaglichter auf wichtige Episoden der Menschheitsgeschichte in Form einer Zeitreise durch die Jahrhunderte.

Gespielt wird vom 23. bis 25. September jeweils um 19.30 Uhr. Die Kartenreservierung muss namentlich erfolgen und kann im Schulsekretariat (07269/7551-0) von Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr vorgenommen werden.