Mann bedrohte Koch mit dem Umbringen

Der Mann betrat am Stefanitag gegen 17 Uhr ein Restaurant in Gallneukirchen und bestellte etwas zum Mitnehmen. Dabei gab er an, er würde die Bestellung in etwa 20 Minuten abholen. Als er wiederkam, wollte der Mann mittels Bankomatkarte bezahlen. Da aber das Gerät zum Bezahlen defekt war, holte sich er Unbekannte bei einem Bankomat Bargeld, wie die Polizei berichtet. Kurz nachdem er schließlich bezahlt und das Restaurant verlassen hatte, kam er jedoch mit einem Messer zurück und bedrohte den Koch mit dem Umbringen. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet um Hinweise

Täterbeschreibung: Etwa 25 Jahre alt, 180 cm groß, dunkler Kinnbart, bekleidet mit einem weißen Kapuzenpulli, schwarz-weißer Jogginghose, grauer Mütze, grauen Turnschuhen und schwarzen Handschuhen. Hinweise an die Polizeiinspektion Gallneukirchen: +4359133 4330-100.

