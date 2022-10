Märchenhaft klassisch in der Musikschule

ROHRBACH. Märchen und Musik für Menschen ab fünf Jahren gibt es mit der Veranstaltung "Märchenhaft klassisch" am Samstag, 8. Oktober, um 16 Uhr im Saal der Musikschule Rohrbach zu erleben. Mit "Nur ein Tropfen, oder?!" werden von der Märchenerzählerin Claudia Edermayer Märchen von Streit und Versöhnung, von Frieden im Großen und im Kleinen erzählt. Die Pianistin und Musikpädagogin Martina Haselgruber spielt Musik internationaler Komponisten am Klavier und Improvisationen auf verschiedenen Instrumenten. Am Ende der Vorstellung dürfen einige der Instrumente von den Kindern ausprobiert und bespielt werden. "PianoMär" hat mittlerweile drei unterschiedliche Kinder- sowie drei unterschiedliche Erwachsenenprogramme. Ein besonderes Erlebnis war für die beiden der Auftritt beim "Klingenden Schloss" in Grafenegg mit ihrem Erwachsenenprogramm "Starke Frauen*starke Musik". Mit ihren Kinderprogrammen sind sie in Kulturinstitutionen sowie in Schulen in ganz Österreich unterwegs. Kartenreservierung per E-Mail unter info@kim-rohrbach.at oder Tel. 0676/6527275 (Erwachsene 19, Kinder 3 Euro).