Lenker geriet auf Gegenfahrbahn: Ein Toter, zwei Schwerverletzte

Der Unfall ereignete sich kurz nach 9 Uhr auf der B126. Ein 56-Jähriger Linzer war in Fahrtrichtung Zwettl unterwegs, als er ins Schleudern geriet und quer auf die Gegenfahrbahn rutschte. Mit der rechten Fahrzeugseite prallte er gegen ein entgegenkommendes Auto. Durch die Wucht des Anpralles wurde der Linzer mit seinem Auto über die Leitschiene in ein angrenzend abschüssiges Waldstück geschleudert, wo er zwischen den Bäumen zum Stillstand kam. Der Pkw des entgegengekommenen Pkw kam quer zur Fahrbahn auf seinem Fahrstreifen zum Stillstand.

Der 56-Jährige wurde ins LKH Wels geflogen, wo er wenig später seinen schweren Verletzungen erlegen ist.

Der Lenker des zweiten Unfallautos, ein 64-Jähriger Mühlviertler und seine am Beifahrersitz mitfahrende 61-jährige Frau wurden ebenfalls schwer verletzt. Nach notärztlicher Erstversorgung wurden beide in Krankenhäuser nach Freistadt bzw. Linz gebracht, wo sie intensivmedizinisch behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.