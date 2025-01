Kalb starb bei Brand auf Bauernhof in Julbach

Vier Freiwillige Feuerwehren aus dem Bezirk Rohrbach wurden am Dienstag unter dem Einsatzstichwort "Brand landwirtschaftliches Objekt" nach Julbach gerufen: Im Stall eines Bauernhofes war gegen 16:40 Uhr Feuer ausgebrochen.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei fing eine Infrarotlampe zu glosen an. Dadurch geriet die vorwiegend aus Holz gefertigte Kälberbox in Vollbrand. Für ein dort eingestelltes Kalb kam jede Hilfe zu spät, es starb in den Flammen.

Die Höhe des Gesamtschadens konnte vorerst nicht beziffert werden, teilte die Polizei am Abend mit. Die Feuerwehren Hinterschiffl, Julbach, Ulrichsberg und Nebelberg rückten nach eineinhalb bis zwei Stunden wieder ein.

