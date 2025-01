Traktor stürzte in Klaffer am Hochficht um: 64-Jähriger von Kameraden befreit

Eine stark vereiste Fahrbahn wurde einem Mühlviertler am Dienstagvormittag zum Verhängnis: Der 64-Jährige war gegen 11 Uhr mit seinem Traktor im Gemeindegebiet von Klaffer am Hochficht (Bezirk Rohrbach) unterwegs, als es unmittelbar nach der Kreuzung Schwarzauweg und Gewerbepark zu dem Unfall kam. Der Traktor geriet ins Rutschen, drehte sich, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte in ein schneebedecktes Feld, wo er auf der linken Fahrzeugseite liegenblieb. Der Lenker wurde dabei in der Kabine eingeschlossen.

Fahrer in Kabine eingeklemmt

Ein nachkommender Autofahrer bemerkte den Unfall und schlug Alarm. Für die Feuerwehren Klaffer und Ulrichsberg, die zur Personenrettung gerufen wurden, war es ein fordernder Einsatz: Bei dem Opfer handelte es sich um einen Kameraden aus den eigenen Reihen. Die Einsatzkräfte befreiten den Mann, der im Bereich der Beine eingeklemmt war, indem sie das Dach des Fahrzeuges entfernten.

Feuerwehr, Rettung, Notarzt und Polizei standen im Einsatz. Bild: www.fotokerschi.at / Franz Plechinger

Der 64-Jährige war ansprechbar, hatte sich aber so schwere Verletzungen zugezogen, dass er vom Notarzt versorgt und in das Krankenhaus Passau gebracht werden musste. Die Feuerwehr Klaffer richtete den Traktor wieder auf.

Lokalisierung: Der Unfall passierte an einer Kreuzung in Klaffer am Hochficht

