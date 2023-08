Goldgräberstimmung in Perg

Bei gefühlten 45 Grad am Center Court setzten sich Marko/Rottmann in einer hart umkämpften Partie in drei Sätzen gegen Surowka/Stängle durch und freuen sich über den gemeinsamen Titel und Gold. Bei den Herren war das Finale ebenfalls hochklassig, die Serienmeister Kefer/Grasserbauer waren heuer nicht gemeinsam am Start, so wurde Jakob Grasserbauer mit neuem Partner Fabian Kriener bereits im Viertelfinale von der als Nummer 1 gesetzten Paarung Leitner/Eder stark unter Druck gesetzt, am Ende setzten sich aber die Klasse und Routine der beiden durch, sie siegten in drei Sätzen und zogen danach klar ins Finale ein. Dort konnten die Herausforderer Aigner/Ranneth kein Mittel finden und mussten sich klar mit 0:2 geschlagen geben. Jakob Grasserbauer holt damit seinen ersten Titel ohne Dominik Kefer in Perg.

