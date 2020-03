Geschäfte gesperrt: Perger Handelsbetriebe ziehen Online-Lieferservice auf

Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen: Weil viele Geschäfte und Gewerbebetriebe derzeit aufgrund der Vorsorgemaßnahmen zur Corona-Pandemie geschlossen sind, hat die Wirtschaftskammer Perg binnen weniger Stunden eine neue Online-Plattform entwickelt, über die regionale Unternehmen Warenlieferungen vor Ort anbieten und abwickeln. 28 Betriebe, von Katsdorf bis St. Georgen am Walde, sind auf der Plattform www.lieferserviceregional.at bereits vertreten.

„Auch wenn körperliche soziale Kontakte derzeit absolut vermieden werden sollen, möchten wir Ihnen zumindest die Warenlieferungen vor Ort ermöglichen“, sagt Wirtschaftskammer Bezirksstellenleiter Franz Rummerstorfer, der dieses Service gemeinsam mit einem regionalen IT-Spezialisten praktisch binnen weniger Stunden aus dem Boden gestampft hat. Man wolle damit die Kundenbeziehungen vor Ort auch in schwierigen Zeiten aufrechterhalten, so die Zielsetzung dieser Initiative. Sollte sich die Homepage im Bezirk Perg bewähren, könne man sie auch auf andere Bezirke ausrollen, so Rummerstorfer im OÖN-Gespräch.

Neben Firmenname, Standort und Branche sind auf der Homepage auch die Online-Shops der teilnehmenden Betriebe verlinkt. Für WKO-Bezirksobmann Wolfgang Wimmer ist es unumgänglich, die regionalen Betriebe mit allen möglichen Vertriebskanälen zu unterstützen: „In schweren Zeiten muss man zueinander stehen und neue Ideen entwickeln. Mit dieser Plattform ermöglichen wir über den Notbetrieb hinaus unsere Kunden zu beliefern und Serviceleistungen anzubieten.“