Gemeinde ermöglicht sieben Wochen Sommerbetreuung für Volksschulkinder

Neun Wochen Sommerferien erfordern von vielen berufstätigen Eltern eine logistische Großtat, um ihre schulpflichtigen Kinder gut betreut zu wissen. Für alle Volksschulkinder aus der Gemeinde Engerwitzdorf und der Region Gusental wird es heuer im Sommer ein gutes Stück einfacher: Die Gemeinde bietet heuer wieder eine Sommerbetreuung in der Volksschule in Mittertreffling an. Die Betreuung erfolgt durch das Hilfswerk Oberösterreich im Zeitraum von 13. Juli bis 28. August – also von der ersten bis zur siebenten Ferienwoche.

Voraussetzung für das Zustandekommen der Betreuung ist eine Mindestanzahl von drei angemeldeten Kindern. Die Betreuung wird Montag bis Freitag bedarfsorientiert von 07.30 bis 16.00 Uhr (bei Bedarf ab 07.00 Uhr bzw. maximal bis 18.00 Uhr) angeboten. Ein wesentlicher Vorteil der vereinbarten Betreuung ist die Möglichkeit einer tageweisen und auch unregelmäßigen Nutzung. Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der in Anspruch genommenen Tage.

Der eingehobene Betreuungsbeitrag ist sozial gestaffelt. Für einen Antrag auf Ermäßigung ist die Vorlage von Einkommensunterlagen erforderlich. Der Mindestbeitrag je Betreuungstag beträgt vier Euro, der Höchstbeitrag liegt bei 7,50 Euro. Zusätzlich gibt es auch eine Geschwisterermäßigung von 25 % auf das zweite und jede weitere Kind.

Bis 24. April anmelden

Anmeldeschluss für die Sommerbetreuung 2020 ist am Freitag, 24. April. Nähere Informationen gibt es auf der Gemeinde-Homepage, bei Gabriele Enzenhofer (07235 /66955-0) sowie per E-Mail unter gemeinde@engerwitzdorf.gv.at.