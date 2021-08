Für Rainbacher Glockenweihe wird Transitverkehr angehalten

In der Pfarrkirche Rainbach waren über viele Jahre fünf Glocken vorhanden. Wie in vielen Kirchen des Landes musste ein Teil des Geläuts im Ersten Weltkrieg abmontiert werden, damit das Metall für die Waffenproduktion verwendet werden konnte. Seither rufen in Rainbach nur noch drei Glocken die Gläubigen zum Gebet.

Ab diesem Sonntag wird wieder die ursprüngliche Anzahl von fünf Glocken im Glockenstuhl der Pfarrkirche erklingen. Die sieben Feuerwehren der Gemeinde Rainbach haben nämlich ebenso eine Glocke für die Pfarre gespendet wie die Rainbacher Goldhaubengruppe. Bereits vor einem Jahr wurden die Glocken in einer Passauer Glockengießerei angefertigt.

Florianiglocke, Taufglocke

Nun erlauben auch die äußeren Umstände wieder ein entsprechendes Fest, um die neue Florianiglocke sowie die Tauf- und Sterbeglocke weihen zu können. Dazu wird am Sonntag Diözesanbischof Manfred Scheuer nach Rainbach kommen und den Festakt leiten. Nach der Glockenweihe um 8.30 Uhr vor der Volksschule werden die Glocken in einem Festzug durch den Ort zur Pfarrkirche gebracht und dort aufgezogen. Für den Umzug wird der Durchzugsverkehr auf der B310 angehalten. Nach einem Gottesdienst sowie einem Pfarrfest beim Pfarrheim sollen die neuen Glocken um 14 Uhr das erste Mal geläutet werden.

Das gesamte Fest findet unter Einhaltungen der Corona-Schutzbestimmungen statt. Das Fest kann via Livestream auch auf der Homepage der Pfarre Rainbach mitverfolgt werden.