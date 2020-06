FP-Rochade in Freistadts Stadtrat

Per Fraktionswahl wurde zunächst Winkler als Stadträtin abgewählt und danach Harald Schuh als ihr Nachfolger eingesetzt.

Der 46-Jährige ist ab sofort FPÖ-Stadtrat und Obmann des Ausschusses für Umwelt, Abfallwirtschaft und Klimabündnis. Außerdem vertritt Schuh die Gemeinde in der Verbandsversammlung des Bezirksabfallverbandes und ist Mitglied im Kulturausschuss. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und hoffe auf gute Zusammenarbeit. Wir können nun als Partei neu durchstarten", so Schuh in einem ersten Statement. "Trotz der bewegten Zeiten im vergangenen Jahr verzeichnen wir bei der FPÖ Freistadt ein Mitglieder-Plus. Das zeigt uns, dass wir inhaltlich auf dem richtigen Weg sind."

