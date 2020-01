Die Helfenberger Feuerwehr braute wieder Bier

Unter allen Feuerwehren, die mit mindestens sechs Kameraden bis 23 Uhr zum Ball am 18. Jänner ins Gasthaus Haudum kommen, wird ein Granitpilger-Schnupperwochenende für sechs Personen verlost. Übernachtet wird im Gasthaus Haudum. Inkludiert sind neben dem Frühstück auch eine Wanderjause für unterwegs, eine Speckverkostung am Abend, Erholung in der Sauna sowie der Shuttleservice.

Neues Feuerwehrbier

Beim Pro-Bier-Ball selbst steht bieriger Genuss im Mittelpunkt: Verschiedenste Biere gibt es zum Verkosten, auch ein neues Feuerwehrbier der FF Helfenberg wurde in der Stiftsbrauerei Schlägl gebraut. Musikalisch wird der Abend durch "Die PPowlis" gestaltet.