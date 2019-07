Der Rapid-Kader schwitzt und friert

Unter Trainer Didi Kühbauer und Sportdirektor Zoran Barisic werden die schweißtreibenden Trainingseinheiten im Hedwigspark Bad Zell absolviert. Zusätzlich frieren die Fußball-Stars in der Ganzkörperkältekammer des Gesundheitsresorts bei minus 110 Grad Celsius.

Heute Autogrammstunde

Der Rasen im Hedwigspark präsentierte sich den Rapidlern in erstklassigem Zustand. Mit viel Liebe und Engagement wurde er unter der Aufsicht von Fußball-Sektionsleiter Mario Gusenbauer in einen Top-Zustand gebracht. Sportunion und Tourismusverband Bad Zell laden heute ab 17 Uhr zu einem öffentlichen Training mit Autogrammstunde und Promi-Elfmeterschießen in den Hedwigspark ein.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Bad Zell Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.