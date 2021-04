Der "Öl-Kaiser" aus Oberrauchenödt

Edelbrenner Christian Pirklbauer durfte sich dabei nicht nur über zwei Mal Gold für seinen Gin und seinen Apfelbrand freuen, sondern wurde für sein Leindotter-Öl sogar mit dem Titel "Öl-Kaiser" ausgezeichnet. Dieses Öl wurde von der Fachjury als besonders frisch und ausgewogen bewertet und erreichte 50 von 50 möglichen Punkten.

"Vom eigenen Anbau der Pflanze bis zum Pressen und Abfüllen machen wir hier alles selbst", verweist Pirklbauer auf die hohe Wertschöpfung direkt am Stöckl-Hof. Und er weiß auch, warum Leindotter-Öl in der ausgewogenen Ernährung immer mehr an Bedeutung gewinnt: "Das liegt vor allem am hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren."