Denkmaier geht in vierte Amtszeit als Bürgermeister

Als Vizebürgermeister stehen ihm Annemarie Obermüller (SP) und Reinhard Deibl (VP) zur Seite. Denkmaier bedankte sich für das große Vertrauen der Bevölkerung, aber auch für das konstruktive Einvernehmen mit allen vier im Gemeinderat vertretenen Parteien.

Diese positive Grundstimmung wird die Gemeindevertretung auch in die Umsetzung der anstehenden Projekte mitnehmen. So werde man sich um eine Ausweitung der Betreuungszeiten in den Kinderbetreuungseinrichtungen bemühen, die Mittelschule sanieren und eine sechste Kindergartengruppe auf den Weg bringen. Zudem werde ein zentrumsnahes Wohnbauprojekt vorbereitet.