Corona-Lage in Schwertberg ist "ernst, aber stabil"

Dass zu Beginn der Infektionswelle größere Veranstaltungen wie das Jubiläums-Schauturnen des Turnvereins sowie ein Traueressen in einem Gasthaus, dessen Wirt Tage später positiv getestet wurde, stattgefunden haben, führt nun zu viel Verunsicherung. Das geht bis zu Gerüchten, die Gemeinde werde demnächst als Ganzes unter Quarantäne gestellt.

"Die Situation ist ernst, aber aus heutiger Sicht stabil", sagte Bürgermeister Max Oberleitner gestern Mittag im OÖN-Gespräch: "Wir sind sicher kein Hotspot in Oberösterreich, aber die Situation kann sich natürlich täglich neu darstellen." Er appelliere an die Schwertberger, nur offiziell bestätigten Zahlen und Maßnahmen Glauben zu schenken. Hierzu werden in Schwertberg täglich alle aktuellen Informationen auf der Homepage der Gemeinde publiziert.

Zahlreiche Gemeindebürger bleiben derzeit freiwillig in ihren eigenen vier Wänden, da sie zu Monatsbeginn Kontakt mit erkrankten Personen hatten. "Jeder, der weiß, dass er mit Personen in Kontakt war, die erkrankt sind, sollte seine Außenkontakte, wenn möglich, auf null reduzieren", sagt Oberleitner.

Der bei Weitem größte Teil der Bevölkerung nehme diese Maßnahmen mittlerweile sehr ernst. Dennoch gebe es eine Minderheit, die sämtliche Anordnungen und Empfehlungen ignoriere. Oberleitner: "Sicher war das schöne Wetter der vergangenen Woche verlockend. Aber ich habe überhaupt kein Verständnis, wenn sich trotz aller Appelle beispielsweise Jugendliche zu zehnt oder mehr treffen und gemeinsam abhängen." (lebe)

